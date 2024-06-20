20 Июня 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин предложил владельцам НПЗ самим обеспечивать защиту от украинских дронов

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин возмутился российскими топливными компаниями, которые самостоятельно не занимаются обеспечением безопасности своих объектов от атак украинских дронов, надеясь на систему ПВО и военных.

Судя по всему, Рогозин в ПВО не особо верит: "Конечно, можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и бессилие тех, кто отвечает за безопасность объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Но в надежде хоть как-то повлиять на эту ситуацию, предлагаю вам, господа хорошие, перестать надеяться на чудо и русский авось и немедленно приступить к созданию собственного информационно-огневого периметра безопасности вверенного вам хозяйства".

Дальше экс-глава Роскосмоса приводит список оборудования для радиоэлектронной борьбы и других способов обороны. В случае, если объект охраняет плоховооруженное подразделение, Рогозин предлагает владельцам самостоятельно доукомплектовать росгвардейцев или других силовиков: "Если вас охраняет структура (например, подразделение Росгвардии), у которой пулемет есть, но нет на нем тепловизионного прицела, купите сами и помогите им поставить и пристрелять этот чёртов прицел. Если у них нет нормальной снайперской "плётки", купите на себя или на любого вашего работника хороший охотничий карабин или винтовку".

"Сделайте хоть это. Обеспечьте свою безопасность и безопасность объектов, за которые вы отвечаете. Это все копейки стоит по сравнению с неминуемым ущербом от прилета дрона. Потом можете креститься, но сначала сделайте хоть это", - заключает Рогозин.

Теги: дмитрий рогозин, дрон, нпз, нефтебаза, оборона


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