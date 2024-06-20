В отремонтированной астраханской детской поликлинике маленькие пациенты могут пройти полный профилактический осмотр

Капитальный ремонт детского поликлинического отделения № 1 по адресу улица Тренева, 11/1 провели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области». Здесь обслуживаются более девяти тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет.

В здании отремонтировали канализационную систему, сети холодного и горячего водо- и электроснабжения, демонтировали перегородки и установили новые, заменили окна, закупили мебель и оборудование, обновили полы и фасад поликлиники, а также установили подъемную платформу для граждан с ОВЗ. Кроме того, в подразделении впервые появилась комната матери и ребенка, где можно провести гигиенические процедуры или покормить малыша.

«Раньше мы испытывали нехватку кадров. На сегодняшний день в обновленной поликлинике амбулаторно-поликлиническую помощь оказывают 16 специалистов. Здесь наши маленькие пациенты могут пройти полный профилактический осмотр», — рассказала заведующая отделением Нина Кобзева.

Она отметила, что благодаря современному медицинскому оборудованию медики оперативно могут поставить верный диагноз и начать своевременное лечение.

Годовалый сын астраханки Людмилы Мурсаловой состоит на учете в детском поликлиническом отделении №1. Женщина рассказала, что раньше визит в медучреждение был непростым — специалисты принимали в разных филиалах, и их попросту не хватало.

«Очень рады, что в нашем районе открыли современное детское отделение. Главное удобство для мам и малышей, что все медики принимают в одном месте и оказывают высокотехнологичную помощь», — поделилась мнением Людмила Мурсалова.