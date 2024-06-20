В Красном море после удара хуситов затонул балкер, вышедший из России

В Красном море затонул балкер Tutor, предположительно - с грузом российского угля. Корабль 18 мая загрузился в российском порту Усть-Луга, 9 июня зашел в египетский Порт-Саид и затем отправился в порт Акаба в Иордании. Но до пункта назначения не добрался: 13 июня в районе йеменского порта Ходейда судно было атаковано хуситами.

"Удар (беспилотного надводного корабля) вызвал сильное затопление и повреждение машинного отделения", — заявило Центральное командование ВС США. Это первый случай, когда хуситы использовали для атаки беспилотный катер.

Экипаж был эвакуирован, судно некоторое время дрейфовало в Красном море, оставляя за собой след из топлива и обломков. Предполагается, что корабль затонул в 66 км от Ходейды.

По данным Reuters, балкер, построенный в 2022 году, ходит под флагом Греции (по другим данным – Либерии).