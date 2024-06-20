Ушел в отставку ректор РГГУ, где открылась школа имени "фашиствующего философа" Ильина

С завтрашнего дня, 21 июня, уйдет с отставку ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов.

"Да, действительно. По собственной инициативе", - ответил ТАСС Безбородов на вопрос, покидает ли он РГГУ, уточнив, что дальнейшие планы его работы будут зависеть от направлений работы нового ректора.



В этом году в РГГУ со скандалом открылось новое подразделение – Высшая политическая школа, которую возглавил Александр Дугин. Подразделение получило имя историка-философа Ивана Ильина, симпатизировавшего идеям лидеров нацистской Германии.

Факту появления Высшей политической школы воспротивились некоторые студенты и преподаватели РГГУ, они стали собирать подписи под петицией против открытия школы. Противники открытия школы указали на то, что Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Адольфа Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Сам Безбородов при этом заявил, что произведения Ильина "не могут быть расценены как поддержка нацистских правительств", а обращений студентов он и вовсе не видел.

Иван Ильин (1883-1954) – российский философ-эмигрант, покинувший страну на "философском пароходе" в 1922 г. В 1923-34 гг. он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 г. Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер "остановил процесс большевизации" в Германии. Ильин похоронен на Старом Донском кладбище Москвы.