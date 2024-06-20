СВР: Запад готовится "списать" Зеленского

Запад готовится к тому, чтобы "списать" президента Украины Владимира Зеленского, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

Как отметили в ведомстве, западные хозяева легко пожертвуют Зеленским, когда Россия "закрепит успехи на поле боя".

По данным СВР, США рассматривают бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве наиболее подходящего кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает РИА Новости.