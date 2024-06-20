СВР: Запад готовится "списать" Зеленского
Запад готовится к тому, чтобы "списать" президента Украины Владимира Зеленского, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
Как отметили в ведомстве, западные хозяева легко пожертвуют Зеленским, когда Россия "закрепит успехи на поле боя".
По данным СВР, США рассматривают бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве наиболее подходящего кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что администрация США добивается от Киева снижения мобилизационного возраста до 18 лет, после чего Зеленского освободят от должности главы государства. Американские власти будут терпеть президента Украины Владимира Зеленского еще год, считает Путин.