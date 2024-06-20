В Свердловской области уже 13 школьников получили 200 баллов по ЕГЭ

В Свердловской области возросло количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 200 баллов. В этот раз 100 баллов сразу по двум предметам получили 13 школьников из Екатеринбурга, Серова, Новоуральска и Невьянска, сообщает департамент информполитики региона.

Помимо этого, более 200 сдающих написали экзамен на 100 баллов

Одним из выдающих выпускников стала Полина Ковалева из екатеринбургской гимназии №161. По словам директора школы Анастасии Белоцерковской, девушка с первого класса учится на отлично, профессионально занимается художественной гимнастикой, а после выпуска намерена связать свою жизнь с технической профессией.

Кроме того, 200 баллов получили ученики :

СУНЦ УрФУ, гимназии №155, французской гимназии №39 и гимназии №35 - за русский язык и химия;

выпускники СУНЦ УрФУ, лицея №173 и серовской школы №14 - за русский язык и физика;

гимназии №104, школы № 168 и новоуральского лицея №56 - русский язык и литература;

лицея №12 - за русский язык и профильную математику.

Также школьник из Невьянска сдал на "отлично" русский язык и информатику.