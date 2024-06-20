Ушла эпоха. В Перми демонтировали символ города - "пермскую табуретку"

В Перми снесли деревянный арт-объект "Пермские ворота", прозванные в народе "пермской табуреткой" или просто "буквой П", передает корреспондент Накануне.RU.

Объект снесли накануне вечером, поскольку он попал в зону строительства новой дорожной развязки на площади Гайдара. После демонтажа бревна отправят на утилизацию, на официальный полигон для отходов.

Видео демонтажа опубликовали в социальных сетях.

"Ушла эпоха",- комментируют прикамцы в соцсетях.

"Пермские ворота" появились рядом с железнодорожным вокзалом в 2011 г. Арт-объект создал скульптор Николай Полисский, его стоимость составила 9 млн руб. Конструкция имеет высокий уровень износа, поэтому объект перенести не удалось.