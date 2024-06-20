На «Острове» в Новосибирской области собрались более 700 участников интенсива по беспилотникам из 52 регионов России

Вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС, повышения качества жизни граждан обсуждаются в ходе мероприятий проектно-образовательного интенсива «Остров», который проводится при поддержке Правительства Новосибирской области с 17 по 21 июня.

Напомним, распоряжение Правительства региона №227-рп 15 мая о создании в Новосибирской области научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) подписал Губернатор Андрей Травников. Работа ведется в рамках реализации по поручению Президента РФ нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в ходе пресс-конференции 20 июня рассказали о перспективах развития беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе и о ходе мероприятий интенсива «Остров».

«Остров» – это часть большого «Архипелага», федерального интенсива, успешно прошедшего в прошлом году в регионе. В этом году по итогам «Острова» мы подготовим региональную команду для участия в «Архипелаге»: это более 30 человек – ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти. Ожидаются беспрецедентные соревнования – более тысячи беспилотников поднимутся в небе над аэродромом острова Сахалин. В рамках «Острова» подготовлена насыщенная программа для развития российских технологических и социальных проектов, которые могут стать частью новых рынков. Участники находят в рамках интенсива профессиональные контакты и формируют проектные команды. Уже более 700 участников, половина из других субъектов РФ, это 52 региона, принимают участие в «Острове», – рассказала Ирина Мануйлова.

Вторая площадка интенсива – Человек+, включающая в себя мероприятия, связанные с обсуждением здорового образа жизни, долголетия, управления плодородием почв и продовольственной безопасности. Третье направление – Качество жизни и креативные индустрии – включит мероприятия, направленные на обсуждение вопросов, связанных с инфраструктурой и образованием креативных индустрий в городах, коллаборацией и партнерством и социальным проектированием. Еще одна крупная площадка – точка кипения в Академпарке, здесь работают специалисты, которые занимаются вовлечением производственников и общественников в реализацию новых нацпроектов и развитие отраслей.

Кроме того, как отметила замгубернатора, сегодня, 20 июня на спорткомплексе «Локомотив» стартует большой соревновательный блок интенсива «Остров» по управлению дронами, в рамках которого пройдут показательные выступления курсантов НВВКУ, зарядка с чемпионами, будут работать интерактивные площадки (дрон-баскетбол, симуляторы с отработкой навыков полета, мобильное ГТО, выставка дронов и другие). Итоги соревновательного блока будут подведены завтра, 21 июня в рамках XI Международного Сибирского транспортного форума.

В ходе пресс-конференции Вадим Васильев отметил, что на резидентство в НПЦ БАС претендуют представители высокотехнологичных компаний и научных организаций и акцентировал внимание на мерах поддержки для НПЦ и резидентов центра, широкий спектр предусмотрен на федеральном и региональном уровне. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики, сообщает пресс-служба Правительства региона.