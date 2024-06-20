Выписаны 15 пострадавших от ботулизма

Роспотребнадзор сообщил о выписке из клиник Москвы и Нижегородской области 15 пострадавших от отравления едой, заболевших в итоге ботулизмом.

По состоянию на 20 июня, из стационаров выписано выписаны 15 человек, из них один – в Нижегородской области и 14 – в Москве.

Напомним, фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тыс. порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин. В результате более 120 человек, употребившие блюдо "лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом "ботулизм".