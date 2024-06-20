В День молодёжи на набережной появится "Семейный альбом Астраханской области"

29 июня в День Молодежи площадку «Вместе с семьёй» на центральной набережной Астрахани будет украшать стенд «Семейный альбом Астраханской области», сообщили в Агентство по делам молодежи региона.

Напомним, 2024 год объявлен президентом страны Годом семьи. И в Астраханской области проводится масса мероприятий, посвященных этой тематике.

Как пояснили в Агентстве, молодые семьи Астраханской области могут принять самое широкое участие в проекте Семейный альбом Астраханской области", их приглашают стать частью «Семейного альбома». Для этого нужно сделать фотографии, где будут запечатлены как минимум два поколения семьи: родители и дети.

Фото необходимо сделать цветное формата А4 с горизонтальной ориентацией на фоне достопримечательностей региона.





Фотографии принимаются до 27 июня в Дирекцию молодёжных программ и проектов Астраханской области по адресу: Астрахань, улица Кирова, 19.