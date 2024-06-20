Россия и Вьетнам переходят на национальные валюты в расчетах

Россия и Вьетнам переходят на национальные валюты в расчетах, заявил Владимир Путин по итогам сегодняшних переговоров с президентом Вьетнама То Ламом.

Всего в рамках переговоров подписано более десятка документов, принято совместное заявление о стратегическом партнерстве ("О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений").

То Лам заявил, что Вьетнам рассматривает Россию как один из приоритетов внешней политики.

В ходе переговоров страны договорились не заключать с третьими странами договоров, которые навредили бы независимости и суверенитету.

Ранее агентство Bloomberg писало, что власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Авторы материала подчеркивают, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые заняли нейтральный статус по СВО. К слову, Вьетнам среди ряда других стран, в числе которых был Китай, не участвовал в недавней швейцарской конференции по Украине.