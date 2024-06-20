20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Подкрутили шкалу. На ЕГЭ по профильной математике резкий скачок результатов

Пересмотр шкалы пересчета баллов в сторону увеличения на ЕГЭ по профильной математике не замедлил сказаться на результатах. В этом году результаты фиксируют рекорд за рекордом.
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Накануне.RU уже писало о том, что в этом году за 12 первичных баллов (из 32) за задания с кратким ответом будут давать 70 итоговых баллов из 100. То есть за треть первичных баллов - 70% итоговых. А 20 последующих первичных баллов, которые набираются в результате решения творческих задач, оценили лишь в 30 итоговых. Еще в прошлом году для итоговой оценки 70 надо было набрать как минимум 3 балла в "творческой части", но теперь туда можно и не заглядывать. И этот процесс идет давно. За первичные 12 задачек с краткими ответами итоговый балл постоянно повышается. Иными словами, имеет место процесс непрерывного опускания планки и завышения результатов ЕГЭ.

Так, в Красноярском крае на 100 баллов балл экзамен сдали 24 человека, хотя в прошлом году не было ни одного, а в 2022 году - один выпускник. В Оренбургской области 100 баллов набрали 22 человека, В прошлом году - никто. В Кировской области - 14 (было 5). В ЯНАО впервые за семь лет появились стобалльники, причем сразу пять.

В северной столице 97 выпускников получили максимальный балл за ЕГЭ по профильной математике (в прошлом году было 23). А результат более 80 баллов получили более 4 тыс. человек из 18 тыс. сдававших.

В физико-математической школе имени М.А. Лаврентьева при НГУ (Новосибирск) тоже рекорд. ЕГЭ по профильной математике писали 225 выпускников, из них 29 человек набрали 100 баллов, а 189 - более 80. Аналогичные рекорды и в других регионах.

За годы подготовки к ЕГЭ по профильной математике в академической среде сложился термин "джентльменский набор". Так называют задания среднего уровня сложности, правильное решение которых гарантирует высокий результат для поступления в вуз. Так вот в 2024 году правильно решенный "джентльменский набор" гарантирует выпускнику 82 итоговых балла.

Однако эксперт предметной комиссии ЕГЭ по Забайкальскому краю Алексей Бакланов считает, что задания такими и должны быть - чтобы с ними мог справиться любой.

Резкий скачок результатов по математике напоминает эпопею в позднесоветские годы с хлопковыми "рекордами" южных республик, пишет руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов. Правда, потом некоторые авторы этих рекордов сели в тюрьму, напоминает он.

Теги: ЕГЭ, математика, школа


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