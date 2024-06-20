Мэрию Екатеринбурга оштрафовали за ярмарку на Площади после трагедии в "Крокус"

Администрацию Екатеринбурга оштрафовали на 100 тыс. рублей за проведение выходной ярмарки на Площади 1905 года. С самой ярмаркой проблем нет, однако мирового судью судебного участка №2 Верх-Исетского района не устроило то, что она проводилась в период, когда в регионе были приостановлены все развлекательные мероприятия в связи с трагедией в "Крокус".

Таким образом, мэрия нарушила закон в ч.1 ст. 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)). В горадминистрации Накануне.RU подтвердили информацию о штрафе, однако заявили, что совершенно не согласны с решением суди и обязательно его обжалуют.

"Мы соблюли все меры антитерр. безопасности, полиция рекомендовала нам выполнить мероприятия по усилению мер безопасности, мы и их полностью выполнили (вдвое увеличили охрану, приобрели металлоискатели, осуществляли досмотр и т.д.), после этого полиция согласовала нам проведение ярмарки. Но ГУВД посчитало, что мы не достаточно обезопасили (безопасность можно улучшать до бесконечности), оформили этот протокол. Мы категорически не согласны с таким решением и оно будет обжаловано", - заявили в мэрии.

Там также добавили, что Площадь 1905 года сама по себе имеет Паспорт безопасности, который согласован ФСБ, ГУВД, МЧС и Росгвардией для проведения там мероприятий.