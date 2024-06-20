Беглов снова выдвинул Матвиенко в сенаторы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выдвинул Валентину Матвиенко на новый срок в качестве сенатора от исполнительной власти региона, передают российские СМИ.

Матвиенко, которая раньше сама была губернатором северной столицы, председательствует в Совете Федерации с 2011 года.

В 2019 году с подачи "Коммерсанта" ходили слухи о возможном переходе Матвиенко в Пенсионный фонд России (ныне – Социальный фонд России). Статья спровоцировала скандал: были уволены ее авторы, а после этого в знак солидарности об увольнении заявили все журналисты отдела политики и заместитель главного редактора этого издания.