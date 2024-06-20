В Новосибирске экс-сотрудники "Вектора" задержаны по подозрению в хищениях

Сотрудники ФСБ задержали двоих бывших работников государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске.

Как сообщает ТАСС, их подозревают в хищении более шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки".

По версии следствия, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему. Он со своими подельниками перезаключал контракты по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов для обезвреживания в центре вирусологии.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области. В нем проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Центр вел работу со штаммами новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году в центре была разработана вакцина "ЭпиВакКорона".