В пригороде Новосибирска в пожаре погиб один человек, еще шесть пострадали

В пригороде Новосибирска – городе Обь – пожарным удалось локализовать пожар в производственном здании.

Сообщается, что в результате возгорания пострадали шесть человек, их госпитализировали. По предварительным данным, один человек погиб.

Ситуация осложняется тем, что в здании могут находиться (и взрываться) газовые баллоны.

"На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники", - сообщили в МЧС.

Обь примыкает к новосибирскому аэропорту Толмачево, рядом также находится МВК "Новосибирск Экспоцентр".