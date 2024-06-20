20 Июня 2024
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Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу жительницы Лос-Анджелеса, обвиняемой в госизмене

В Свердловском областном суде приступили к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Ксении Карелиной - гражданки РФ И США. Девушку обвиняют по ст. 275 УК РФ "Государственная измена".

Напомним, задержали девушку в феврале этого года. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса инициативно осуществляла перевод денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

Известно, что обвиняемая имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге.

В феврале текущего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил девушку под арест. Защита Карелиной подавала апелляцию, но тогда облсуд оставил решение в силе.

Теги: Екатеринбург, Карелина, госизмена, дело, апелляция, суд


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