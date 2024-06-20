Тюменца осудили за мошенничество на 57 миллионов рублей

В Тюмени вынесен приговор о мошенничестве на сумму более 57 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужден 38-летний местный житель.



В марте 2019 г. он придумал способ хищения денег в одном из банков областного центра. Мужчина подыскивал зарегистрированных в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей обществ с ограниченной ответственностью.

Используя приобретенные у неустановленных лиц копии паспортов граждан РФ, он оформлял фиктивное трудоустройство граждан у предпринимателей и в обществах, не осведомленных о преступных намерениях подсудимого. На принятых "работников" в банке оформлялись кредиты. Таким образом было оформлено более 200 кредитов.

Для сокрытия фактов хищения, подсудимый частично погашал кредиты за счет оформленных в последующем кредитов. Затем оставшуюся сумму денег он снимал в банкоматах города Тюмени и Екатеринбурга и распоряжался по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 57 млн руб.

Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск банка и взыскал с осужденного более 55 млн рублей.