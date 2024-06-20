Собянин призвал москвичей готовиться к смерчам

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан готовится к непогоде и "испытанию экстремальными погодными условиями".

"20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Он призвал горожан быть внимательными и по возможности не выходить на улицу. "Берегите себя", - просит мэр.