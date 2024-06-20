Игорь Бабушкин: Контроль за ситуацией с мигрантами будем усиливать

Накануне губернатор Астраханской области провел заседание Совета по миграционной политике в регионе. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

По данным регионального УМВД, на миграционном учёте в регионе состоят 19,5 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. В общем массиве зарегистрированных преступлений их доля составляет всего 1,5%.

"Но контроль за ситуацией, напротив, будем усиливать", - отметил губернатор Игорь Бабушкин.

В регионе по-прежнему выявляются факты незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, особенно распространено это в сфере сельского хозяйства. С начала года составлено более 60 протоколов в отношении юрлиц и ИП.

"Поставил задачу выявлять и наказывать арендаторов, которые передают муниципальные земли под фермерские хозяйства в субаренду третьим лицам без согласования с главами районов. При этом аграрии зачастую не регистрируют свои КФХ и используют незаконную рабочую силу. Это не только наносит ущерб экономике региона, но и ведет к ухудшению криминогенной обстановки и росту социальной напряженности", - подчеркнул Игорь Бабушкин.