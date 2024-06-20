В Екатеринбурге арестованы четверо мигрантов, стрелявших в защитника тишины с ружьем

Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД по Екатеринбургу смогли найти и задержать четырех горожан, устроивших перестрелку во дворе дома на Советской в Екатеринбурге. Как выяснилось, ими оказались местные жители - граждане РФ.

Напомним, что в тот вечер, по рассказам очевидцев, компания шумела поздно ночью под окнами жилого дома. Местный житель Данил попросил незнакомцев быть тише, однако в ответ получил лишь хамство и угрозы. Тогда отец троих детей, ранее несудимый электромонтажник 1982 года, взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье "МР 27 М", вышел с ним во двор и произвел один выстрел в воздух. Однако, как уже было подтверждено полицией, в ответ компания произвела четыре выстрела из пистолета. К счастью, никто не пострадал.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, позднее оперуполномоченные выяснили, что огонь велся из охолощенного оружия, не способного стрелять боевыми патронами. После чего все участники конфликта разошлись.

"Лишь чудом эта история закончилась без пострадавших и трагических последствий. Владелец двустволки по требованию сыщиков добровольно явился с повинной в дежурную часть отдела полиции и дал необходимые показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ружье, фигурировавшее на видео очевидцев, представители МВД изъяли и приобщили к проверочным материалам. В отношении Данила заведено административное дело по ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Противоборствующими ему дебоширами оказались четверо граждан нашей страны. Все четверо привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы сроком от 12 до 13 суток. Один из них по имени Бакир, 1991 года рождения, уроженец одной из бывших союзных республик, изобличен в стрельбе из пистолета. По его показаниям, от вещдока он с испуга избавился, выбросив якобы в озеро Шарташ. В отношении него также заведено дело по ст. 20.13 КоАП РФ", - отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее в социальных сетях комментаторы встали на сторону владельца ружья, пытавшегося сохранить тишину и покой в своем дворе. Упреки полились в сторону полиции, которая до сих пор не знает как разбираться с такого рода нарушителями спокойствия, а также на мигрантов, которые якобы агрессивно относятся к россиянам в последнее время. Напомним, что на видео на владельца ружья нападал именно мужчина с сильным акцентом, а после очевидец произошедшего рассказал о разговоре нарушителей порядка с явным оттенком расизма.