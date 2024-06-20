Зеленский рад: декларацию конференции в Швейцарии подписали Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда (маленькое островное государство в Карибском море) присоединилось к итоговой декларации конференции по Украине в Швейцарии, заявил в своем специальном обращении Владимир Зеленский. Он считает, что это демонстрирует, что его режим поддерживают во всем мире.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение. Это первая страна, которая не была представлена ​​на саммите, но затем присоединилась к итоговому документу", — сказал он.

При этом Антигуа и Барбуда официально являются протекторатом Британии, главой этой страны является британский монарх.

Накануне отозвала свою подпись под документом Руанда, став третьей такой страной после Иордании и Ирака. А общее число стран-участников конференции, отказавшихся поддержать итоговый документ, увеличилось до 16.

Накануне.RU писало о том, что декларацию подписали почти только западные страны и их союзники, которые представляют не более четверти мирового населения. Практически весь Глобальный Юг документ не поддержал. В том числе ни одна из стран БРИКС.