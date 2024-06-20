В России могут ввести бездекларационный порядок начисления и уплаты НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет отказаться от деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Речь идет о появлении "бездекларационного порядка исчисления и уплаты".

Сроком выполнения обозначен декабрь 2025 г. До этого времени ФНС должна заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию. Ответственным исполнителем назначена замглавы службы Светлана Бондарчук, координирующая управление налогообложения доходов физлиц. Об этом говорится в плане деятельности ведомства на 2024-ый и плановый период 2025-29 гг. который изучил РБК.

Новацию предлагают ввести на фоне введения дифференцированной шкалы указанного налога. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн руб. Затем она будет плавно повышаться: до 15% (на доход до 5 млн в год), 18% (на доход до 20 млн), 20% (на доход до 50 млн), а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Для самозанятых ничего не меняется, действующие сейчас ставки налога на профессиональный доход сохраняются.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов дал дополнительное пояснение относительно "конкурентоспособного" налогообложения, которое строится сейчас в России. По его словам, по прогрессивной шкале будет облагаться не вся сумма заработка, а только разница.

"Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница. То есть, если вы получаете не 200 тыс. руб., а 250 тыс., то 200 тыс. будет облагаться по ставке 13%, а к 50 тыс. добавятся только два пункта – 15%. Мне кажется, это несущественная нагрузка", - сказал Силуанов.

При этом далеко не все россияне в курсе, что Госдума уже начала рассматривать налоговую реформу с вводом дифференцированной шкалы НДФЛ.