20 Июня 2024
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южный Урал подготовит инициативы по ужесточению миграционного законодательства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики, которое он провел накануне, потребовал от всех задействованных структур выстроить в регионе жесткую антиэкстремистскую вертикаль и усилить работу с мигрантами.

Алексей Текслер подчеркнул, что актуальная политическая повестка и оперативная ситуация требует активных действий. И недавно в аппарате губернатора и правительства области создан отдел по профилактике и противодействию экстремизму.

«Ставлю задачу новому отделу систематизировать и усилить работу по нейтрализации экстремистской пропаганды на территории Челябинской области. Важно выстроить жесткую антиэкстремистскую вертикаль – от региональных структур до каждого муниципалитета. Вовлекать в работу руководителей национально-культурных центров, ученых, экспертов, общественных деятелей, взаимодействовать с силовыми структурами. Использовать возможности грантовой поддержки для финансирования проектов некоммерческих организаций. Для этого у нас в области созданы все необходимые условия», – заявил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор в очередной раз озвучил свою непреклонную позицию о создании системы контроля за пребыванием иностранцев. Глава региона обозначил три принципа, которые должны превалировать в работе с мигрантами: «Свою позицию я высказывал неоднократно и снова повторю: мигранты должны, безусловно, соблюдать законы Российской Федерации, владеть русским языком, приезжать для реально востребованной в регионе работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны».

Позицию губернатора Челябинской области разделяют и поддерживают общественники. Так, заместитель председателя ЧООО «Русский культурный центр» Сергей Шуплецов, настаивает, что для прибывающих иностранцев должно быть правилом уважение и желание полюбить нашу многонациональную страну.

«Закон для нас один – что для лиц, приехавших к нам для постоянного места жительства, что для граждан Российской Федерации. Соблюдая наши законы, любой гость или мигрант, приехавший к нам, будет защищен нашим правосудием», – говорит общественник.

Коллаж, депортация мигрантов(2021)|Фото: Накануне.RU

Губернатор на заседании совета акцентировал внимание не только ведомств и регионального правительства, а и глав муниципалитетов на необходимости активизировать работу по недопущению создания анклавов. Напомнил – в текущей работе необходимо использовать региональный стандарт в организации социально-культурной адаптации мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.

Эксперты в области национальной политики отмечают, что тема знания русского языка представителями различных национальностей является ключевой для социальной адаптации.

«В Челябинской области система (освоения детьми мигрантов русского языка – от редакции) достаточно серьезная и очень большая – более 2,5 тысяч таких организаций, которые включают и дошкольное образование, и школы, учреждения дополнительного образования, среднего специального, и, конечно, вузы», – пояснила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.

Учебная литература(2023)|Фото: Накануне.RU

В ходе заседания совета губернатор также высказался за ужесточение миграционного законодательства. Глава Южного Урала считает необходимым расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.

«Эти вопросы прошу проработать, и там, где можно инициировать соответствующие изменения, в первую очередь федерального законодательства, считаю, что такие предложения нужно подготовить. Будем выходить с соответствующей инициативой», – добавил глава региона.

Генерал-лейтенант полиции в отставке, член Общественной палаты Южного Урала Евгений Савченко предложения губернатора поддерживает, считает, что давно назрела необходимость совершенствовать нормы права, регулирующие въезд иностранцев в нашу страну и пребывание в ней.

«Вполне актуально введение при пересечении государственной границы иностранными гражданами системы биометрического контроля. Это позволит предотвратить в страну въезд тех, кто уже лишен такого права. И поможет криминалистам быстрее установить личность преступника из числа иностранцев», – уверен Евгений Савченко.

Алексей Текслер также обратился к представителям силовых структур с предложением усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионе. А также обратил внимание на ответственность работодателей при привлечении мигрантов на работу с нарушением законодательства.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

«Важно исключить формальный подход к проблемам адаптации мигрантов и очень серьезно воспринимать все возникающие риски. Жестко, если необходимо, реагировать на криминальные проявления в этой сфере, в первую очередь это задача правоохранительных органов. Но при этом диаспоры также должны нести ответственность за своих граждан. Это вопрос системной работы, ее в настоящий момент не хватает», - резюмировал Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, национальная политика, экстремизим, мигранты, миграционное законодательство


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