20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Раде заявили, что никакой демобилизации не будет

Член оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая опровергла заявление секретаря комитета Романа Костенко о том, что осенью возможно принятие закона о демобилизации в украинской армии.

Накануне Костенко сказал, что темпы мобилизации резко увеличены, власти довольны темпами и количеством мобилизованных, которое даже превышает ожидания. И если такая тенденция сохранится, то к осени можно будет внести в Раду законопроект о демобилизации.

Однако Безуглая, которая, к слову, резко критикует главкома ВСУ Александра Сырского, заявила, что это ложь.

"Это неправда. Мобилизация выросла, но никакой демобилизации не планируют", – сказала она.

Напомним, из закона об ужесточении мобилизации в Киеве исключили норму о демобилизации после 36 месяцев службы. На этом настоял лично Сырский, который заявил об этом публично, чтобы отвести общественное недовольство от Зеленского. Как писали местные издания, это вызвало огромное недовольство среди боевиков.

На днях комбат 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что украинский режим несет большие потери. Он стабилизировал ситуацию на фронте, и наступило некоторое расслабление. Но это было достигнуто только "исключительно на энтузиазме людей в окопах", которые очень истощены. И если дальше все будет так продолжаться, то ситуация для Киева будет ухудшаться. Он призывает мобилизовывать молодых.

Интересно, что накануне депутат Рады Роман Лозинский сообщил, что понижение призывного возраста до 25 лет, скорее всего, не последнее. Телеграм-каналы пишут, что Зеленский обещал западным кураторам не проводить демобилизацию, люди должны воевать до конца, под это Конгресс США и выделил в апреле новую военную помощь. И Зеленский даже потребовал от военных подготовить новое наступление на август.

Теги: украина, всу, мобилизация демобилизация


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