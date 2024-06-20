Виталий Хоценко: Омская область участвовала в 12 нацпроектах с объемом финансирования 27 млрд рублей

Сегодня в рамках доклада о результатах о результатах деятельности Правительства Омской области за 2023 год Виталий Хоценко проинформировал о реализации национальных проектов в регионе.

«В прошлом году Омская область принимала участие в 12 национальных проектах, на которые направлено 27 млрд рублей, из них около 19 млрд рублей мы привлекли из федерального бюджета, - заявил глава региона. - В новой системе национальных проектов задача простая и понятная – наш регион должен стать участником каждого нацпроекта, а объемы привлекаемой федеральной поддержки должны быть кратно увеличены».

Губернатор уверен - это ресурсы для долгосрочного развития Омской области, которые необходимо грамотно использовать.

Также глава региона отметил, что доходы в консолидированный бюджет Омской области выросли в прошлом году на 7,5 процентов или на 12 млрд рублей.

«Такие результаты позволяют нам не только выполнять первоочередные социально-значимые обязательства, но и предусматривать средства на проекты развития», - сообщил Виталий Хоценко.