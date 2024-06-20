20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с подозрением на ботулизм

Скрипачка оркестра Мариинского театра попала в реанимацию после отравления салатом из фасоли, сообщает "Фонтанка".

По информации издания, ее увезли в больницу с подозрением на заражение ботулизмом.

По словам коллеги девушки, во время гастролей в Москве она заказала салат "Лобио" в сервисе доставки "Самокат".

В течение трех дней после приема пищи состояние артистки ухудшилось, двоилось в глазах, речь стала заторможенная, возникли трудности с глотанием. В результате перед одной из репетиций ей вызвали скорую.

Также стало известно, что звезда фильма "Диверсант" Алексей Бардуков госпитализирован в Москве с подозрением на ботулизм. Он в состоянии средней степени тяжести. По информации Mash, актеру стало плохо 14 июня, но скорую он вызвал только два дня спустя. У Бардукова кружилась голова, были слабость, высокое давление, стало трудно ходить и стоять. За день до ухудшения состояния актер ел салат "Лобио", который ему привезла служба доставки.

Теги: скрипачка, ботулизм, салат, отравление, мариинский театр


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