20 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Алименты от дезертира СВО и война с "Пятерочкой". Депутат Вихарев рассказал, с какими проблемами к нему обращаются уральцы

Депутат гордумы Алексей Вихарев продолжает встречаться с уральцами для решения их проблем. В последние визиты ему рассказали о родственниках на СВО и произволе торговых и пищевых сетей, о чем депутат написал в своих социальных сетях.

Первой к нему пришла Виктория, бывший муж которой ушел на СВО и не стал выплачивать алименты. Пытаясь добиться от него хоть каких-то средств, женщина узнала, что экс-супруг признан дезертиром. Алексей Вихарев признал, что ситуация действительно странная и требует разбирательств. В случае, если неплательщик все-таки служит, добиться алиментов от него будет несложно.

О второй истории, относящейся к СВО, депутату-единороссу поведала Ангелина, которая недавно потеряла в зоне боевых действий родственника. Местом памяти для нее была стела в поселке Садовый, куда женщина приходила, чтобы возложить цветы. Однако недавно стелу огородили забором, а потом и вовсе перенесли на частную территорию. Ангелина обратилась в общественную приемную за помощью в установке стелы в общедоступном месте.

"Уже занимаюсь этим вопросом. Память о тех, кто сражался за Родину, - это святое", - отметил Алексей Вихарев.

Прием граждан у депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Настоящая борьба ведется и среди гражданских. Как рассказала Светлана Викторовна, ее сосед - магазин "Пятерочка" на пр. Космонавтов, 49 организовал зону погрузки-выгрузки товаров прямо на тротуаре. Мало того, что грузовики мешают постоянным шумом и преграждают дорогу пешеходам, так еще и организовали стихийную парковку прямо под окнами жилого дома. При этом, руководство магазина снимает с себя ответственность и всю вину перекладывает на поставщиков.

"Направил обращение в головной офис сети – настаиваю, чтобы изменили график приемки товара в максимально комфортное для жителей время. Незаконную парковку нужно запретить! Обратился по этому поводу в администрацию Орджоникидзевского района", - заявил депутат.

Прием граждан у депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

С неприятным соседством приходится мириться и жителям ул. Попова в Екатеринбурге. Галина рассказала, что в их доме недавно открылось кафе: неприятные запахи, несанкционированная парковка, антисанитария и постоянный шум беспокоят всех. Алексей Вихарев пообещал разобраться в ситуации и даже пригласить для этого общественника Дмитрия Чукреева, известного своими разоблачениями, в том числе, сетей производства и продажи пищевой продукции.

"По словам жителей, помещение под кафе сдали руководители ЕМУП СУЭРЖ. Поэтому в первую очередь запрос направлен в администрацию города. Также обратились в Санэпидемстанцию, Госпожнадзор. Пригласим общественный контроль в лице Дмитрия Чукреева. Больше всего расстраивает, что муниципальное предприятие работает не во благо горожан, как это должно быть, а во вред. Обязательно разберемся!" - добавил депутат.

Напомним, что глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев проводит встречи с уральцами в своей приемной на Старых Большевиков, 29 и в Штабе общественной поддержки "Единой России".

Теги: Вихарев, приемная, Пятерочка, дезертир


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