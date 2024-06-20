Виталий Хоценко завершил отчет о работе Правительства темой помощи участникам СВО и их семьям

Глава Омской области отметил, что в регионе для защитников Отечества и их семей действуют разносторонние меры поддержки.

«Завершить свой отчет хочу особенно важной темой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. В течение года большой и сложный объем работы был связан с актуализацией социальных паспортов, содержащих информацию о материальном положении и потребностях семей участников СВО. За 2 последних года мы выстроили эффективное взаимодействие по решению данных вопросов», - сообщил Виталий Хоценко.

Губернатор напомнил, что 12 июня 2023 года был открыт первый в России Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи, созданный по инициативе национально-культурных и религиозных объединений региона под патронатом Правительства Омской области.

"Ввели принципиально новые меры поддержки для членов семей участников СВО. Обучающиеся по программам среднего профобразования направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику, студенты техникумов и колледжей очной формы имеют право на получение бесплатного горячего питания. Установили льготу по транспортному налогу. В полном объеме обеспечили финансирование всех необходимых мероприятий", - заявил Губернатор.

Виталий Хоценко также поблагодарил всех неравнодушных омичей, волонтерские организации, депутатов Законодательного Собрания, глав муниципалитетов, коллег из органов власти за единство в вопросах поддержки нашей армии, участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба Правительства региона.