В НАТО отозвались на российско-корейский договор о сотрудничестве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о договоре о сотрудничестве, подписанном лидерами России Владимиром Путиным и Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Мы должны осознавать, что авторитарные силы объединяются все больше и больше. Они поддерживают друг друга так, как мы не видели раньше. Когда они становятся все более и более сплоченными - авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия, - тогда еще более важно, чтобы мы были сплочены как страны, верящие в свободу и демократию", - приводит Reuters слова Столтенберга, сказанные на дискуссии во время официального визита в Оттаву.

Первый за 24 года визит президента России в КНДР состоялся 18-19 июня 2024 г. Он носил статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация. Перед началом переговоров на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына, во время которой главы двух государств представили членов своих делегаций.

Позже подписаны совместные документы. Один из важнейших документов — новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Договор пришел на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961, 2000 и 2001 гг. Документ "обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и в регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время".