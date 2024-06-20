ЦИК распространяет "голосование на пеньках", хотя обещал сокращать эту практику

Несмотря на то, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова неоднократно соглашалась с критикой так называемого "голосования на пеньках" и обещала его применять только в самых крайних случаях, на практике применение голосования на придомовых территориях расширяется.

Раньше прошедшие несколько месяцев назад наводнения и другие стихийные бедствия не были поводом для "голосования на пеньках". В предстоящее же сентябрьское трехдневное голосование этот формат распространят не только на обстреливаемые рядом с зоной СВО территории, но и на ряд других субъектов – всего шесть регионов. Хотя к моменту голосования пройдет уже полгода с момента оренбургского наводнения, ЦИК все равно решил разрешить "голосование на пеньках" в Орске. В Хакасии и Ростовской области разрешили групповое голосование в населенных пунктах, где нет помещений для голосования, пишет "Коммерсант".