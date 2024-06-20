Управляющие организации обяжут отчитываться перед жильцами

В Госдуму внесен законопроект с предложением ввести для управляющих организаций обязанность ежегодно отчитываться перед жильцами в многоквартирном доме о выполнении договора управления за предыдущий год по определенной форме.

Законопроект направлен на повышение прозрачности деятельности управляющих организаций и усиление контроля собственников жилья за их деятельностью. В настоящее время Жилищный кодекс РФ предусматривает такую обязанность, но требования о форме такого отчета нет, как нет его и в подзаконных актах. Приказ Минстроя от 29 февраля 2016 года требует размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, но разобраться в ней могут только эксперты, отмечается в пояснительной записке.

Также Жилищный кодекс не содержит требование к предоставлению и утверждению собственниками отчетов о деятельности по управлению многоквартирным домом со стороны жилищно-строительных кооперативов. Что подчас приводит к злоупотреблению со стороны руководства этих организаций.