Нефтебаза загорелась в Тамбовской области после атаки БПЛА

Резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся, предположительно, после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Максим Егоров в Telegram-канале.

Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА, добавил губернатор. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет.

По данным Mash, минимум три украинских дрона-камикадзе на сверх малой высоте атаковали Платоновскую нефтебазу.

Как сообщило Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку беспилотниками над шестью регионами. БПЛА были сбиты над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района. Возгорание уже полностью ликвидировано.