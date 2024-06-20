20 Июня 2024
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор создателю суррогата на 2,3 миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 58-летнего уральца, по делу о незаконном обороте алкоголя стоимостью свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Во время суда было доказано, что осужденный с января по октябрь 2020 года вместе с неустановленным лицом и соучастником, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, производил алкоголь под видом оригинальной продукции для его дальнейшего сбыта. При этом участники преступления не имели соответствующей лицензии.

База располагалась в помещении одного из свердловских поселков. Туда перевезли все необходимое оборудование, пластиковые емкости, фильтры механической очистки, стеклянную тару, этикетки, спирт и т.д. Подключившись к системе внутреннего водоснабжения нежилого помещения – к скважине под воду, они наладили таким образом линию для производства и разлива алкогольной продукции. К разливу и укупорке, оклейке тары этикетками за денежное вознаграждение были привлечены иностранные граждане, не осведомленные о незаконности данных действий. Всю продукцию мужчина и его соучастники хранили в складских помещениях и гаражных боксах на территории региона.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 11,1 тыс. бутылок крепких спиртных напитков стоимостью свыше 2,3 млн рублей. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ(производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении установленного соучастника, ранее выделенное в отдельное производство в связи с его розыском, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, алкоголь, приговор


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