В Японии обеспокоены сотрудничеством России и КНДР

В Японии обеспокоены сотрудничеством России и Корейской народно-демократической республикой. Страна восходящего солнца обвинила РФ в том, что она якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси полагает, что Россия "очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", якобы закупая у КНДР вооружения, пишет ТАСС. В то же время политик воздержался от прямых комментариев по поводу содержания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанного лидерами двух государств.

Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.

Ким Чен Ын подтвердил, что договор предполагает развитие сотрудничества, в том числе в военной сфере. По словам северокорейского лидера, подписанный документ носит миролюбивый и оборонительный характер.