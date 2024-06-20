Рособрнадзор начнет контролировать незнание мигрантами языка при наличии сертификата

Рособрнадзор будет контролировать случаи, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но на руках есть действующий сертификат. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, органы исполнительной власти в течение квартала должны предоставлять информацию о трех или более фактах, свидетельствующих о незнании гражданином русского языка.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, при подтверждении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом в организации, которая выдала данный документ, будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой.

В апреле Рособрнадзор заявил, что в экзамен по русскому языку для мигрантов могут включить обязательную проверку устной речи. Сейчас проверка устной речи мигранта при получении разрешения на работу или патента не предусмотрена.

Напомним, по данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.