20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

12 отравившихся в "Жизньмарте" станут миллионерами

Определены 12 человек, кому основатель торговой сети "Жизньмарт" выплатит компенсацию в 1 млн рублей. Об этом заявил сам Иван Зайчекно, отметив, что настоящих пострадавших пришлось искать среди более 300 фейковых обращений.

"После того поста в моем канале мы получили более 300 обращений. Быстро стало ясно, что многие из них могут оказаться фейковыми. Совсем не хотелось из благой идеи создать классический кейс потребительского терроризма. Но и помочь тем, кто действительно пострадал, мы обязаны", — рассказал бизнесмен РБК.

Он сообщил, что у каждого "пострадавшего" потребовал справку с подтвержденным диагнозом. Только у 12 человек удалось официально подтвердить диагноз.

Зайченко также отметил, что с его стороны было ошибкой объявлять о выплате компенсации пострадавшим, поскольку это создало неприятный прецедент. Помимо фейковых обращений, были и люди, которые нанесли или могли нанести себе вред специально.

Напомним, на прошлой неделе суд открыл еще двух поставщиков "Жизньмарта", чье производство было приостановлено после массового отравления.

Теги: Жизньмарт, Зайченко, Екатеринбург, отравление, компенсация, миллион


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