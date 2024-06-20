20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области 658 организаций готовы принять детей для летнего отдыха

658 организаций Тюменской области примут детей для отдыха и оздоровления летом 2024 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вклад в организацию детского досуга вносят учреждения культуры и дополнительного образования. На их базе созданы 30 детских лагерей с дневным пребыванием. Этим летом они готовы принять 1 210 детей. Еще более 1100 досуговых площадок ждут ребят по месту жительства. Всего более 50 000 человек.

1 000 подростков смогут трудоустроиться на время каникул в учреждения культуры.

Большое внимание при организации летнего отдыха уделено вопросам безопасности жизни и здоровья детей. Учтены все рекомендации от профильных министерств.

Несмотря на сложную паводковую обстановку, которая сложилась в регионе, все учреждения сферы культуры и искусства региона подготовились к началу оздоровительного сезона и организовали работу летних площадок.

Напомним, что первые смены в регионе стартовали 28 мая. Каждая из них длится от семи до 21 дня. В Тюменской области сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению, которые реализуются за счет средств областного бюджета.

Всего было создано более 11 000 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних летом.

Теги: летний отдых, дети, детский лагерь


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