Пермские ученые разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета создали быстрый способ диагностики болезни Альцгеймера на ранних этапах - пока болезнь можно замедлить или предотвратить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПНИПУ.

Способ основан на данных магнитной восприимчивости вен головного мозга — физической величине, которая характеризует толщину вен. Магнитные свойства зависят от белка (гемоглобина). Сам по себе он обладает низкой магнитной восприимчивостью. Малое значение значит, что кровь хорошо циркулирует по венам. В обратном случае значение будет высоким - из-за утолщенных стенок вена становится узкой, и по ней проходит мало белка.

Определить эту характеристику можно с помощью контрастного вещества и магниторезонансного исследования определенного типа.

"Мы проанализировали данные 81 пациента, давшего согласие на публикацию их медицинских сведений, и выяснили, что есть две вены, которые являются наиболее информативными. А именно: базальные вены и вены таламуса в левом и правом полушариях головного мозга. Ранее это было неизвестно. В этом заключается первое принципиальное отличие нашего метода от существующих", — поделился начальник управления организации научных исследований ПНИПУ Александр Алексеев.

Далее информацией о магнитной восприимчивости используются функциональные зависимости и с помощью специальных алгоритмов определяется корень принятия решений. Это математический объект, который связывает большой объем данных и сводит их к нескольким значениям. В изобретенном способе они принимают три возможных варианта: CON (control) — человек не болен, AD (Alzheimer's disease), то есть присутствует болезнь Альцгеймера, и CON/AD, что соответствует неопределенности. В третьем случае пациенту необходимо дополнительное обследование с помощью других известных способов.

В топографическом снимке смотрят не на конкретное значение магнитной восприимчивости, а на категорию этого показателя: низкая, средняя, высокая - чтобы определять политехники разработали специальную таблицу.

Затем по набору значений магнитной восприимчивости вены таламуса и базальной вены в левом и правом полушариях определяются их сочетание и качественное состояние мозга, которому соответствует три возможных значения корня принятия решения

К неопределенному результату будут приводить лишь четыре сочетания показателей из 81. Это означает, что только в 5% случаях потребуется дополнительное исследование, в 95% случаев диагноз будет поставлен с помощью корня принятия решений.

Ученые подчеркивают, что окончательный диагноз все равно ставит врач, поскольку метод носит вероятностный характер, и его достоверность составляет 78%. На разработку выдан патент № 2819148.

Александр Алексеев отметил, что рассчитанная по реальным данным пациентов функция устанавливает связь между 256 возможными сочетаниями МВ в четырех венах.

"Врачу очень сложно запомнить столько вариантов, среди которых нет общего правила. Например, нельзя однозначно судить, что высокое значение МВ у какой-то одной вены означает наличие болезни у пациента. Головной мозг устроен намного сложнее, и в своем исследовании мы это доказали. Необходимо смотреть на обе вены в комплексе, причем учитывать их состояние в левом и правом полушариях", - заявил он.

Отметим, что исследования последних 20 лет отмечают, что все больше людей подвержены болезням, связанным с головным мозгом, в том числе и болезни Альцгеймера. По данным 2020 года во всем мире насчитывается около 50 млн человек, страдающих этим заболеванием. В 2015 году было около 33,9 млн, в 2008 году число больных было менее 30 млн человек. Цифры указывают на стремительную прогрессивность болезни. Ее распространенность, как ожидается, утроится в течение следующих 40 лет.