Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

СМИ сообщили о смерти сына известного модельера Вячеслава Зайцева Егора. Сообщается, что 63-летний мужчина из-за осложнений на фоне онкологического заболевания.

Как и отец, Егор Зайцев был модельером, работал в доме моды своего отца. В 2019 году он возглавил дом моды, был его генеральным директором. Параллельно Егор Зайцев преподавал в университете Российском государственном университете имени А. Н. им. Косыгина, напоминает "Коммерсант". Кроме того, Егор Зайцев возглавлял модельное агентство Zaitsev’s model management. Модельер разработал собственную линию одежды YeZ. Состоял в мотоклубе "Ночные волки".

Вячеслав Зайцев умер весной 2023 года. До этого он долго болел.