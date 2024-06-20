20 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России появится ПО для борьбы с преступлениями в сфере криптовалют

В России разрабатывают специальный софт для борьбы с увеличивающимся количеством преступлений, связанных с криптовалютами и другими цифровыми активами. Его применят как для отслеживания финансовых операций, так и для расследований.

Это "позволяет успешно раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей". Доля IT-преступлений в РФ составляет уже более трети от всех регистрируемых, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Санкт-Петербурге на заседании глав прокурорских служб стран БРИКС.

По мнению Краснова, такие ресурсы, как "СПАРК", "Маркер", "ГИС ЖКХ", "Правосудие" и X-Compliance, позволяют проверять законность сделок, выявлять факты манипулирования рынком, коррупции, отмывания доходов и финансирования терроризма. Только в 2023 г. такой подход позволил предотвратил легализацию 46 млрд руб., блокировал вывод за рубеж активов на 7 млрд руб., а также сохранил имущественные комплексы девяти промышленных предприятий, пишет "Ъ".

Теги: Игорь Краснов, программное обеспечение, софт


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