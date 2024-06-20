Дроны атаковали Славянск-на-Кубани и Адыгею

Дроны минувшей ночью атаковали Краснодарский край и Адыгею. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что атаке подвергся город Славянск-на-Кубани. "Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района", - рассказал Кондратьев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в своем Telegram-канале, что из-за атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района.

"В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб", - сообщил Кумпилов.