В России отмечается тренд на увеличение потребления спиртного

В России складывается тренд на увеличение потребления россиянами спиртного, который пришел на смену тенденции к постепенному сокращению количества выпитого.

Об этом заявили аналитики проекта "Если быть точным". По официальным данным, в 2023 году продажи алкоголя оказались рекордными за последние девять лет. Особенно увеличился спрос на крепкий алкоголь. По словам экспертов, это связано с "психологической напряженностью", усилившейся на фоне эпидемии коронавируса и последующих событий, а также с сокращением и ослаблением эффекта принимавшихся ранее антиалкогольных мер.

Как заявил ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Российской экономической школы демограф Евгений Андреев, растут продажи в литрах абсолютного алкоголя (чистого спирта) на душу населения. Это однозначно говорит о росте потребления. По его словам, население таким образом откликается на трудности.

Самыми активными покупателями алкоголя (в пересчете на душу населения) в 2022 году оказались жители Карелии, Ненецкого автономного округа (НАО) и Сахалина. Но принятие в расчет незарегистрированного алкоголя сильно меняет картину, отмечают аналитики, сообщает "Коммерсант".