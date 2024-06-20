Платежи из России в Китай стали проходить лучше

Платежи из России в КНР в последний месяц стали проходить лучше.

В марте–апреле переводы в Китай почти не осуществлялись, однако ситуация изменилась после поездки президента России Владимира Путина в Пекин. Как заявили предприниматели, теперь с российским бизнесом стали напрямую работать небольшие китайские региональные банки. У них почти нет международного бизнеса с недружественными РФ странами, поэтому такие организации меньше опасаются вторичных санкций.

С мая снова стали принимать платежи за электронику, которые ранее блокировали. Раньше все транзакции шли через крупных игроков, однако после ужесточения контроля со стороны США целый ряд китайских финансовых организаций отказался принимать юани из РФ.

Теперь российские компании наладили договоренности о приеме платежей примерно с шестью небольшими кредитными организациями Китая. Операции проходят в юанях. Кроме того, возобновил прием транзакций в национальных валютах из РФ один из крупных банков — Bank of China, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что китайская сторона может вскоре выделить один или несколько банков, которые будут сосредоточены на сделках с Россией, несмотря на риски санкций со стороны Вашингтона.