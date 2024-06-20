20 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Пассажиры рейса Екатеринбург – Анталья на 12 часов застряли в аэропорту Даламана

Рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Екатеринбург – Анталья 19 июня совершил экстренную посадку в городе Даламан.

Это произошло из-за нехватки топлива. При этом пассажиры застряли в аэропорту на 12 часов. Как заявила пассажирка самолета Альбина Бикулова, инцидент произошел из-за нехватки мест в аэропорту Антальи. Топлива не хватало для того, чтобы авиалайнер мог в воздухе дождаться посадки, рейс перенаправили в Даламан. Вылет в Анталью задержали, заявив об отсутствии экипажа.

По словам женщины, самолет не смог завестись, людей держали в салоне и ничего не объясняли. За всё время покормили один раз и дали одну бутылку воды.

После этого капитан объявил, что один из двигателей не работает, поэтому все пассажиры должны вернуться в аэропорт. Людям пообещали выплатить компенсацию и сказали, что вылет состоится в ближайшее время. На борту присутствуют несовершеннолетние без сопровождения взрослых и грудной ребенок, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что авиакомпании России должны установить допустимую температуру в самолетах во время посадки пассажиров на борт, в ожидании взлета авиалайнеров и в полете. Как сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, высокая температура на борту авиалайнера — одна из самых распространенных причин для жалоб пассажиров.

Теги: авиакомпании, Турция


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