Фигурантам дела о ботулизме избрали меру пресечения

В Москве в Замоскворецком суде избрали меру пресечения четырем фигурантам дела об отравлении.

Трое отправлены под домашний арест, а за последним приехал специальный оборудованный автомобиль. До 20 августа он проведет в СИЗО.

Фигуранты дела отказались от комментариев, однако адвокат одного из осужденных оценил работу суда как гуманную, законную и справедливую, сообщают "Известия".

Напомним, фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тыс. порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин. В результате более 120 человек, употребившие блюдо "лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом "ботулизм".