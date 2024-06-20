СМИ: в МГМСУ задержаны преподаватели и студенты по делу о взяточничестве

В Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия из-за возможной покупки экзаменов.

Со студентами и педагогами работают полицейские. Предварительно, это связано с обогащением на сдаче экзаменов. Заведено уголовное дело о взяточничестве, сообщает РИА "Новости".

В рамках дела задержали доцента МГМСУ. С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты, сообщает ТАСС.

Следственные мероприятия не отразятся на работе вуза, учебный процесс продолжится.

Ранее ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки. Два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.