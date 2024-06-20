Генпрокуратуру просят проверить "Яндекс" на нарушения из-за вопроса "Чей Крым? "

Компанию "Яндекс" просят проверить на нарушения после инцидента с умной колонкой "Алиса", которая на вопрос "Чей Крым?" ответила, что не разбирается в этом вопросе.

Соответствующее обращение в Генпрокуратуру направила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. При этом затруднения в ответе на вопросы о принадлежности другие российских регионов у голосового помощника не возникают. В письме говорится, что в случае выявления правонарушений или преступлений нужно принять меры в отношении компании и руководящих лиц.

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что вся работа ИИ строится на тех данных, которые в него загружает человек. По его словам, в вопросах разработки национальных нейросетевых моделей стоит действовать сообща — и коммерческий, и государственный секторы должны объединяться.

Директор АНО "Инициатива", юрист Виктория Рашина сказала, что это уже не первая история, связанная с "Яндексом". Ранее компания со своего сервиса "Карты" убрала границы государств, сделав карты физико-географическими, сообщают "Известия".

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев возмутился тем, что голосовые помощники "Алиса" и "Маруся" отказываются отвечать на вопросы, связанные с политикой. Например, на вопрос "Чей Донбасс?" или "Что случилось в Буче?".