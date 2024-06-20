Фигуранты дела об отравлении сделали более 2 тысяч порций некачественной еды

Фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тыс. порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Директор "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антон Лозин и другие фигуранты осознанно нарушили технику безопасности и изготовили более 2,3 тыс. порций блюда лобио и продали товар посредством онлайн-сервиса доставки "Самокат".

В результате более 120 человек, употребившие блюдо "лобио" в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов с диагнозом "ботулизм", сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом из службы доставки пытались уничтожить вещественные доказательства. Об этом заявила следователь в суде. Кроме того, по ее словам, один из фигурантов - повар компании-производителя фасоли "Савон-К" Карим Норматов пытался скрыться. Его задержали в аэропорту Жуковский.