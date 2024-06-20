Депутаты хотят предоставить налоговый вычет на оплату лекарств для ветеранов СВО

В России могут предоставить налоговый вычет в 13% на оплату лекарств для ветеранов специальной военной операции.

Согласно проекту закона, который 20 июня будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР, льгота коснется граждан, оплачивающих медицинские услуги или закупают лекарственные средства. Максимальная сумма вычета - 120 тыс. руб. за налоговый период, в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами.

Как следует из пояснительной взаписки, от участников спецоперации и их близких поступают обращения с просьбой помочь в получении высокотехнологичной медицинской помощи, протезирования.

Налоговые преференции для тех, кто помогает СВО, станут закономерной частью справедливой налоговой политики страны, сообщают "Известия".